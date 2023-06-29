Пшено для перца: как эта крупа ускорит рост растения и защитит от вредителей

Как утверждают дачники со стажем, банальное пшено может стать уникальным средством подкормки перцев, ускорить их созревание и улучшить вкус плодов. И это еще не все: пшено, кроме того, способно защитить растение от таких вредителей, как муравьи.

Как работать с таким средством? Чтобы приготовить подкормку, необходимо 1 кг пшена замочить в 5 л воды. Дать сутки настояться, после этого процедить и разбавить водой (в соотношении 1:1). Затем полить.

Оставшееся в осадке пшено выбрасывать не стоит, это тоже очень ценное удобрение. Его надо подкопать рядом с кустами перцев, это усилит эффект воздействия. По окончании процедуры землю на грядке надо аккуратно подрыхлить.

Такие подкормки в течение сезона можно провести многократно: они экологичны, не токсичны, и лишними точно не будут. Пшено способствует ускорению развития и созреванию перцев.

Кроме того, пшено - отличный помощник в деле борьбы с муравьями. Чтобы извести их и создать им дополнительные преграды, зерна такой крупы надо рассыпать по грядке, и вредители исчезнут.