Чайная заварка поможет увеличить урожай помидоров

14:16 2023-06-29

Чайную заварку можно использовать в огороде в качестве безопасного натурального удобрения.

Лучше всего для этой цели подходит крупнолистовой чай, который содержит калий, фосфор, кальций, магний и другие микроэлементы.

Спитая чайная заварка не вредит растениям, ею невозможно перекормить огородные культуры, найдется она в каждом доме.

Для подкормки растений нужно просто рассыпать использованную заварку по грядкам и слегка прикопать ее. 

Спитую заварку можно собирать постепенно, высушивая и складывая в емкость, чтобы в нужное время использовать в огороде.

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