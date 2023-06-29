Чайная заварка поможет увеличить урожай помидоров

Лучше всего для этой цели подходит крупнолистовой чай, который содержит калий, фосфор, кальций, магний и другие микроэлементы.

Спитая чайная заварка не вредит растениям, ею невозможно перекормить огородные культуры, найдется она в каждом доме.

Для подкормки растений нужно просто рассыпать использованную заварку по грядкам и слегка прикопать ее.

Спитую заварку можно собирать постепенно, высушивая и складывая в емкость, чтобы в нужное время использовать в огороде.