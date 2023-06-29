Что делать, если листья томатов получили солнечный ожог: правила спасения растений

Одновременно начинают темнеть и постепенно отсыхать кончики листьев. Если не спасать растения сразу, урожая можно не дождаться.
Для начала необходимо обеспечить помидорам регулярный, равномерный и обильный полив.
Также необходимо внести подкормку, например, вытяжку из биогумуса и «Триходермин». Оба препарата используются для опрыскивания томатов.
Чтобы избежать ожогов в дальнейшем, следует организовать полив рано утром или поздно вечером, а также замульчировать почву.
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