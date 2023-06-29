Что делать, если листья томатов получили солнечный ожог: правила спасения растений

Одновременно начинают темнеть и постепенно отсыхать кончики листьев. Если не спасать растения сразу, урожая можно не дождаться.

Для начала необходимо обеспечить помидорам регулярный, равномерный и обильный полив.

Также необходимо внести подкормку, например, вытяжку из биогумуса и «Триходермин». Оба препарата используются для опрыскивания томатов.

Чтобы избежать ожогов в дальнейшем, следует организовать полив рано утром или поздно вечером, а также замульчировать почву.