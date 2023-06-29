Вянут листья огурцов: что делать, чтобы спасти урожай

Это могут быть нехватка удобрений, слишком густая посадка, резкое изменение погоды или заболевания.

Самая частая болезнь – корневая гниль. Ее признаком являются бурые пятна на стебле ближе к корням.

Для лечения такого заболевания потребуется раствор 40 г препарата «Хом», 0,5 ч.л. средства «Бутон», 3 ст.л. древесной золы и 500 мл воды.

Этот состав следует нанести на листья растения при помощи кисточки, а на следующий день присыпать их золой.