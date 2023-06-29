Опытный огородник рассказал, как заставить помидоры на кустах быстрее созреть

Предлагаем дельные советы от опытного дачника, чтобы получить свой урожай быстрее.

Обрежьте листву до первой кисти. Оставить можно лишь 2-3 листика сверху.

Прищипните верхушку, когда кисти с плодами уже завязались.

Если нет сильной жары стараемся уменьшить полив.

Если есть бурые сорта помидоров, их можно соврать раньше для дозревания вне куста.

Йодные опрыскивания помогают томата поспевать раньше срока. На 3 л воды добавляем 1 каплю йода.

Используем для полива кустов под корень слабый раствор марганцовки. Готовим в теплой воде. Процедура предупреждает появление фитофторы, насыщает растение калием, марганцем.

Поливаем помидоры раствором золы. На 10 л воды берем 1 стакан порошка. Перед этим проливаем землю чистой водой, потом вносим подкормку с золой.

Опрыскиваем листья и помидорки раствором золы, готовим его так: на 10 л воды берем половину стакана золы.

Подкармливаем томаты гуматом калия, делаем корневой полив.

Положите на грядку с томатами хорошо созревшие бананы, они выделяют газ этилен, стимулирующий скорейшее поспевание плодов на кусте.