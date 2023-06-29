Сода и уксус моментально прогонят с огорода муравьев и тлю

При появлении тли на растениях придется бороться и с муравьями. Для этого можно использовать натуральные средства, которые есть в каждом доме.
Избавиться от муравьев помогут пачка соды и бутылка столового уксуса 9%. Смешивать их не нужно.
Необходимо сделать небольшую ямку в муравейнике, высыпать туда соду, а сверху вылить уксус.
Стоит учитывать, что чем глубже будет ямка, тем мощнее и быстрее подействуют натуральные средства против муравьев.
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