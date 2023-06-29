Сода и уксус моментально прогонят с огорода муравьев и тлю

При появлении тли на растениях придется бороться и с муравьями. Для этого можно использовать натуральные средства, которые есть в каждом доме.

Избавиться от муравьев помогут пачка соды и бутылка столового уксуса 9%. Смешивать их не нужно.

Необходимо сделать небольшую ямку в муравейнике, высыпать туда соду, а сверху вылить уксус.

Стоит учитывать, что чем глубже будет ямка, тем мощнее и быстрее подействуют натуральные средства против муравьев.