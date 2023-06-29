Просто средство защитит помидоры от фитофторы и увеличит количество завязей

Для приготовления такого состава нужно растворить в 10 л воды четверть стакана жидкого мыла, 30 капель йода и 1 ч.л. препарата «Маг-Бор».

Йод и молоко предотвратят развитие фитофтороза, а препарат с бором стимулирует появление новых завязей.

Раствор нужно залить в емкость с пульверизатором и опрыскать растения в вечернее время или в пасмурный день.

В течение сезона желательно провести две такие обработки, чтобы томаты весь сезон вегетации получали необходимые вещества.