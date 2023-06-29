Ликвидация тли со смородины: эффективные средства дачников со стажем

Номер один в списке средств от тли - мыльный раствор, который готовится в большом ведре воды, куда добавляют 300 гр тертого хозяйственного мыла.

Раствор на основе золы - еще одно средство, доказавшее эффективность. На 100 гр. мыла нужно 2 стакана золы (на 10 л воды).

Состав из нашатырного спирта помогает многим дачникам сражаться с тлей. На 10-литровое ведро воды нужно 100 гр. мыла и пузырек аптечного средства.

Все эти методы избавления от тли применяются для обработки кустов смородины, когда особое внимание уделяется нижней части листьев, где и прячется вредитель.