Опытный огородник поделился секретами выращивания перца горошком

Вырастить это южное растение на даче непросто, у лианы особенные требования к условиям произрастания и уходу.

Так, вам придется постоянно поддерживать оптимальный температурный режим - не ниже +10 градусов. Иначе горошины перца могут погибнуть.

Перцу необходимо обилие света, солнечных лучей, проникающий через стенки внутрь теплицы, будет вполне достаточно.

Почва, в которой будет расти перец горошком, должна быть богата гумусом, хорошо дренирована, питательна. Важно, чтобы она хорошо держала влагу.

Лиана плохо реагирует на сухую погоду, ей нужны регулярные поливы. Почва должна быть постоянно увлажненной, но без избытка.

Температура воздуха для выращивания требуется высокая, желательно от +18 градусов.

Лозе нужна высокая влажность воздуха, не забывайте регулярно опрыскивать растения.

Подкармливать перец нужно после зацветания. Вносим комплексные удобрения каждые 2 недели все лето.

Обрезать перец горошком не обязательно, но старые листья нужно убрать. Лианы обрезают, когда надо ограничить растение в росте.