Как нельзя мульчировать огурцы: главные ошибки огородников

22:52 2023-06-29

Мульчирование полезно для растений, поскольку сохраняет в почве влагу и препятствует росту сорняков.

Но подбирать материал для мульчирования огурцов нужно с учетом погодных условий, особенностей  грунта.

Слой мульчи не должен соприкасаться с листьями, это может привести к развитию болезней и ухудшить циркуляцию воздуха.

Свежий материал для этой цели не годится, поскольку привлекает слизней и прочих вредителей. В жару нельзя мульчировать грядки пленкой.

Мульчировать можно только прогретую почву, а для дождливой погоды не годится мульча из древесной стружки, которая  быстро разбухает и препятствует поступлению кислорода к корням растения.

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