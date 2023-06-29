Как нельзя мульчировать огурцы: главные ошибки огородников

Но подбирать материал для мульчирования огурцов нужно с учетом погодных условий, особенностей грунта.

Слой мульчи не должен соприкасаться с листьями, это может привести к развитию болезней и ухудшить циркуляцию воздуха.

Свежий материал для этой цели не годится, поскольку привлекает слизней и прочих вредителей. В жару нельзя мульчировать грядки пленкой.

Мульчировать можно только прогретую почву, а для дождливой погоды не годится мульча из древесной стружки, которая быстро разбухает и препятствует поступлению кислорода к корням растения.