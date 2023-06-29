Петуния может погибнуть в самом начале роста из-за банальной ошибки

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Светлана Репина
Перец нуждается в регулярном поливе, причем необходимо учитывать целый ряд правил.
Мульчирование полезно для растений, поскольку сохраняет в почве влагу и препятствует росту сорняков.
Огурцы необходимо подкармливать, от этого зависит качество урожая. Но удобрения нужно выбирать правильно и носить своевременно.
Наталья Гончарова
Питание огурцов играет важную роль для количественного и качественного урожая овощей.
Отличное время для сбора семян астры приходит, когда она отцветает, лепестки вянут, а в сердцевине появляется то, что нам нужно.
Морковь может вырасти кривой и плохо храниться, если не подкармливать ее во время роста.
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