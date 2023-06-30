Правила полива перца для богатого урожая: о чем не знают многие дачники

Растение нельзя поливать холодной водой, это может спровоцировать болезни и сбрасывание завязей.

Полив должен приходиться на утро или вечернее время, иначе листья могут получить солнечный ожог.

Лить воду нужно на некотором расстоянии от растения, чтобы корни получали влагу, но земля при этом не размывалась.

Перед цветением растению требуется умеренный полив и только тогда, когда земля высыхает после предыдущего увлажнения.