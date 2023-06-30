Дачный эксперт порекомендовал томаты на будущий сезон: 6 самых мясистых и сахаристых сортов

Представляем вашему вниманию шесть популярных сортов с выдающимися вкусовыми качествами и достаточно неприхотливыми требованиями.

Бычье сердце

Очень старинный сорт, о нем помнит не одно поколение старших огородников. До сих пор томат вне конкуренции - крупный, сладкий, сочный, очень урожайный. Сегодня в продаже можно встретить модифицированные разновидности с улучшенными характеристиками. Это крупные томаты в форме сердца разных цветов - красные, розовые, желтые.

Розовый мед

Отличный выбор для салата. Насыщенный томатный вкус со сладкими нотками. Крепкие мясистые стенки. Помидоры хорошо лежат на хранении. Отличаются красивым нежно-розовым цветом, крупными размерам.

Гусиное яйцо

Тоже из крупноплодных сортов и очень популярен у дачников. Когда созревают, становятся ярко-красными. Тонкий аромат, нежный вкус, неприхотливость при выращивании. Хорошо подходит для разведения в теплице. Это сорт со средним сроком вызревания.

Тяжеловес Сибири

Название говорит само за себя. Размеры бывают просто рекордные, урожайность зашкаливает. Вкус тоже не подводит - сахаристые, сочные, очень ароматные. При этом кустики довольно компактные - до 80 см высотой. Еще одни плюс - раннее созревание. Можно выращивать на открытой грядке и в теплице.

Медвежья лапа

Высокорослый сорт, который нужно подвязывать и формировать. Однако урожаи будут сногсшибательные - и по количеству плодов, и по размеру, и по вкусовым качествам. По совету селекционеров, сажать нужно не больше 3 кустов на один квадратный метр, чтобы не пострадала урожайность.

Алсу

Низкорослый томат, очень любим многими дачниками. Сахаристые, ярко-красные плоды в форме сердца набирают массу до 700 г. Отличаются ранним созреванием - через 3 месяца можно собирать урожай. Куст мелкий, компактный, не требует пасынкования.