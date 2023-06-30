Огородный эксперт рассказал о своем опыте выращивания сельдерея из обрезков

Способ очень простой и быстрый. Нам понадобится емкость с водой, несколько зубочисток, ну и, конечно, сам сельдерей, а вернее - его обрезки.
Берем пучок черешков сельдерея, обрезаем прикорневую часть - самое основание, из которого исходят все стебли.
Далее вставляем в этот обрезок зубочистки с боков. Они будут удерживать сельдерей над емкостью с водой в подвешенном состоянии.
Корневая часть должна находиться в нескольких сантиметрах над водой.
Оставляем емкость с обрезком в таком состоянии на несколько дней. Вскоре появятся мелкие корешки, а из стеблевой части начнут расти молодые листочки.
Воду в емкость надо время от времени подливать, так как она будет испаряться.
Когда корни уже достаточно разовьются, а листья пышно разрастутся, можно высаживать обрезок в грунт. Выбираем просторную тару, наполняем плодородной дренированной землей.
Помещаем емкость с высаженным сельдереем на светлый подоконник и ухаживаем за ним, как за любым другим растением. Ждем урожая.
Таким же способом можно вырастить на окне лук, чеснок или авокадо.
Большого урожая вы не получите, однако свежие овощи и зелень будут к столу круглый год.
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