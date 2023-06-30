Секрет огородников раскрыт: каждый день можно собирать несколько ведер огурцов без парника и теплицы

Природное земледелие позволяет получать большие урожаи разных культур без использования химии. Для начала нужно тщательно изучить биологию всех выращиваемых культур: потребности их освещения, питания на разных этапах развития, влажности грунта и окружающего воздуха.

Если хорошо это знать, то не придется исправлять состояние огуречных посадок во время плодоношения. Соответственно, не будет смысла применять удобрения, стимуляторы, пестициды.

Огурцы любят хорошо увлажненный воздух, рассеянный интенсивный свет, отсутствие ветра и постоянное испарение от грунта. Именно этого испарения им может не хватать для получения хорошего урожая.

А при дефиците углекислоты у них массово желтеют и опадают завязи. Для восполнения этого дефицита раз в неделю под огуречные посадки нужно выкладывать траву толстым слоем примерно в 10-15 см.

Трава быстро осядет и превратится в хорошую мульчу. Дело в том, что трава выделяет углекислый газ в огромных количествах, и огурцы благодаря этому очень быстро наливаются.

Но про поливы после мульчирования тоже забывать нельзя. Их проводят один раз в сутки.

А в вечернее время нужно проводить дождевание лиан. Это способствует профилактике появления паутинного клеща и повышению влажности воздуха.