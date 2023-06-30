Свежескошенная трава - отличный бесплатный материал для приготовления мульчи

Для приготовления мульчи подойдет любая трава. Даже та, у которой уже начали созревать семена.

Сразу же после скашивания трава складывается в плотную кучку высотой около 1,5 метра. Чем будет выше стожок - тем лучше.

Затем кучка сверху поливается раствором Фитоспорина-М. На стожок высотой 1,5 метра и диаметром 2 метра понадобится примерно 5 десятилитровых леек этого раствора.

После полива стожок нужно накрыть сверху черной пленкой и оставить в таком состоянии на 5 дней. За это время в нем произойдут процессы улетучивания азота и гибели семян.

В результате получится прекрасная горячая мульча, к которой слизни даже не посмеют приблизиться.