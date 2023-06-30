История чеснока в разных странах отличается интересными особенностями

В Россию чеснок попал из стран Средней Азии. А туда, в свою очередь, был завезен из Китая, где его очень активно использовали в пищу и с его помощью отпугивали злых духов во время похорон.

Эта традиция нашла свое применение и в странах Европы. В период Средневековья с помощью чеснока там отпугивали вампиров, бесов и злых духов.

Еще раньше, чем чеснок попал в страны европейского континента из Китая, он появился в Греции, Италии и Испании из Древнего Египта и Индии.

Историками было установлено, что в Англию чеснок попал в 1548 году из стран Средиземноморья.

Здесь дикий чеснок массово произрастал во двориках церквей. А ожерелья из зубчиков растения многие англичане носили на шее, чтобы отогнать от себя беды и злых духов.

В России он появился в 9 веке. Здесь его название произошло от словосочетания "чесаный лук". Использовали его не только для приготовления еды, но и для лечения простуды, открыв его антисептические свойства.

Во французском Марселе в 1720 году посредством чеснока была предотвращена эпидемия чумы. А поскольку других лекарственных средств в стране тогда просто не было, то чеснок стали чтить как лекарство во всей Франции.

К слову, французский город Сен-Клер наградили статусом чесночной столицы.