С китайцами категорически запрещено общаться на несколько тем

Политический курс своей страны китайцы обсуждают только друг с другом и только на кухне. Говорить на эту тему с иностранцами они никогда не станут.

Еще с китайцами не нужно беседовать на темы религии. Дело в том, что большое количество жителей Поднебесной - атеисты. Здесь существует много разных конфессий, но чаще всего китайцы посещают храмы как туристические объекты.

Разговоры о Японии и японцах - тоже табу. Китайцы не могут простить этой стране японо-китайскую войну и заимствование письменности.

Если у иностранца зайдет разговор с местными жителями об уровне дохода, то лучше не называть точную цифру. Дело в том, что многие иностранцы приезжают в Поднебесную на заработки, и им здесь платят больше, чем местным жителям.

Иностранцам необходимо лестно отзываться о местной кухне и чае. А если местный житель захочет установить с иностранцем дружеские отношения, то обязательно спросит про семейное положение, вторую половинку и детей.

Не нужно этому удивляться, здесь это считается абсолютно нормальным.

И еще в Поднебесной нельзя спрашивать у местных, ожидается ли в ближайшее время дождь. В этой стране, по легенде, погоду предсказывает священная черепаха.

Если спросить у китайца, пойдет ли дождь, то он невольно сравнивает себя с черепахой и может сильно обидеться на собеседника.