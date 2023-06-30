В Беларуси с 5 июля подорожает проезд поездами и провоз багажа

Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале.

Согласно соответствующему документу, с 5 июля увеличится стоимость перевозки пассажиров как в пределах одного тарифного пояса, так и в пределах двух тарифных поясов по одному направлению.

Например, тариф за одну поездку по маршруту станция Минск-Пассажирский – станция Беларусь составит 1,73 BYN, в то время как за проезд от станции Минск-Пассажирский до станции Красное Знамя придётся заплатить 2,32.

Изменения коснутся и тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях экономкласса, которые составят 0,035 за 1 км проезда и 0,35 за одну зону проезда.

Повысится стоимость проезда и другими видами поездов в зависимости от типов подвижного состава и вагона, расстояния и класса линий.