Полив томатов сывороткой предотвратит фитофтору и ускорит плодоношение

Признаками заболевания являются пятна, появившиеся на нижней стороны листьев растения, а также высыхание побегов.
При отсутствии адекватных мер по борьбе с болезнью большая часть посадок, а вместе с ним и урожая, погибнет.
Избавиться от болезни помогает простое и недорогое средство – молочная сыворотка. Она также активизирует плодоношение.
Для приготовления раствора нужно влить литр сыворотки в 10 л воды и дважды обработать растения с перерывом в две недели.
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