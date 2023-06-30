Полив томатов сывороткой предотвратит фитофтору и ускорит плодоношение

Признаками заболевания являются пятна, появившиеся на нижней стороны листьев растения, а также высыхание побегов.

При отсутствии адекватных мер по борьбе с болезнью большая часть посадок, а вместе с ним и урожая, погибнет.

Избавиться от болезни помогает простое и недорогое средство – молочная сыворотка. Она также активизирует плодоношение.

Для приготовления раствора нужно влить литр сыворотки в 10 л воды и дважды обработать растения с перерывом в две недели.