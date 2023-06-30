Дачный эксперт рассказал, как уничтожить тлю в огороде с помощью картофельной ботвы

13:43 2023-06-30

Для борьбы с тлей можно использовать не только опасные химические препараты, но и натуральные средства.

Одним из них является картофельный настой, который легко приготовить из ботвы растений. Средство эффективно и не наносит вреда урожая.

Для приготовления настоя потребуется 1 кг свежей и здоровой ботвы картофеля. Их нужно залить 10 л воды.

Средство следует настоять в течение 5  часов, а затем процедить и использовать для опрыскивания растений.

Но важно учитывать, что постепенно тля адаптируется к средствам, которые используются для борьбы с ней, поэтому составы нужно чередовать.

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