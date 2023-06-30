Дачный эксперт рассказал, как уничтожить тлю в огороде с помощью картофельной ботвы

Одним из них является картофельный настой, который легко приготовить из ботвы растений. Средство эффективно и не наносит вреда урожая.
Для приготовления настоя потребуется 1 кг свежей и здоровой ботвы картофеля. Их нужно залить 10 л воды.
Средство следует настоять в течение 5 часов, а затем процедить и использовать для опрыскивания растений.
Но важно учитывать, что постепенно тля адаптируется к средствам, которые используются для борьбы с ней, поэтому составы нужно чередовать.
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