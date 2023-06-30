Чего нельзя делать на посадках малины перед созреванием ягоды, чтобы не потерять урожай

Вот-вот наступит время сбора урожая малины, и в это время кажется, будто завязей маловато, ягоды завязываются слабые. И хочется нечто предпринять, чтобы кардинально повлиять на ситуацию. Но здесь важно не переборщить. Еще лучше - не допускать ошибок.

В частности, не оставлять ненужную молодую поросль. Если ее не вырезали вовремя, самое время сделать это сейчас, чтобы лишние побеги не отнимали питание у тех отростков, которые нужны.

Также эксперты предостерегают от внесения накануне созревания плодов азотных удобрений и органики - особенно, если это было сделано раньше. Избыток таких удобрений - путь к мягким ягодам, которые спекутся на солнце и после сбора потекут.

Внесение азота актуально в мае, а в июне - грозит "жированием" побегов, избытком вегетативного роста и снижением урожайности.

Нередко некоторые дачники спешат подкормить малину перед созреванием фосфором. Да, в данный период его на самом деле не хватает, но решит ли эту проблему внесение вещества в грядки малины в последний момент?

Специалисты предостерегают: избыток фосфора на таком этапе также не полезен. А его дополнительное внесение грозит дефицитом железа, цинка.

Что касается бора, то им тоже надо подкармливать вовремя - то есть, до цветения. Дело в том, что растению надо время, чтобы его усвоить. А после цветения, в момент завязи или в начале созревания бор не сделает ягоду сладкой. Не успеет он увеличить и количество завязей.

Зато навредить может. К тому же это - токсичный элемент, и его накапливание не полезно ни растению, ни грунту, ни людям.