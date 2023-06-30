Что нужно делать с розами, чтобы они не погибли в первую зиму после посадки

У растений, посаженных в этом сезоне, необходимо удалять бутоны. Опытные цветоводы считают это обязательным.

Если поступить так, уже через месяц после удаления бутонов можно ожидать нового цветения растения.

Когда бутоны не удаляются, куст не может нормально наращивать корневую систему перед зимним сезоном.

Это мешает растению получать питательные вещества, особенно важные в холодное время года. Такое растение просто не переживет зиму.