Коктейли с водкой или молоком: чем подкормить огурцы и томаты в июле

Как приготовить эффективные подкормки для томатов и огурцов, которыми можно пользоваться даже на этапе плодоношения? Специалисты советуют использовать для этого молоко.
Состав готовится из 1 л молока и 10 л воды. Все это надо размешать и полить растения под корень. Применять можно раз в 2 недели. Оптимально чередовать с другими удобрениями - настоем коровяка (1:10), зеленой подкормки.
Хороший результат дает мульчирование растений мелко измельченной крапивой.
Есть еще один действенный рецепт, который способен значительно ускорить рост огурцов и томатов. Для этого необходимо запастись водкой. Понадобится ее не так уж и много: 50 мл на 10 л воды.
Опрыскать со всей щедростью, и результат не заставит себя ждать. Культуры активизируются в росте и будут хорошо плодоносить.
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