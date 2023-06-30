Коктейли с водкой или молоком: чем подкормить огурцы и томаты в июле

Как приготовить эффективные подкормки для томатов и огурцов, которыми можно пользоваться даже на этапе плодоношения? Специалисты советуют использовать для этого молоко.

Состав готовится из 1 л молока и 10 л воды. Все это надо размешать и полить растения под корень. Применять можно раз в 2 недели. Оптимально чередовать с другими удобрениями - настоем коровяка (1:10), зеленой подкормки.

Хороший результат дает мульчирование растений мелко измельченной крапивой.

Есть еще один действенный рецепт, который способен значительно ускорить рост огурцов и томатов. Для этого необходимо запастись водкой. Понадобится ее не так уж и много: 50 мл на 10 л воды.

Опрыскать со всей щедростью, и результат не заставит себя ждать. Культуры активизируются в росте и будут хорошо плодоносить.