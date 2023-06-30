Сын Михаила Ефремова выпал из окна

31-летнего актера Николая Ефремова экстренно доставили в больницу с тяжелой травмой. Врачи провели срочную операцию ради спасения жизни наследника актерской династии.

Молодой человек выпал из окна собственной квартиры на Пролетарском проспекте в российской столице.

Николай при госпитализации заявил, что это несчастный случай и претензий у него ни к кому нет.

Соседи звездного наследника утверждают, что Ефремов-младший злоупотребляет спиртными напитками и даже наблюдается у психиатра.

Сотрудники правопорядка проводят тщательную проверку по факту произошедшего.