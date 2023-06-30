Сладкий и крупный виноград: как добиться такого результата

Лоза винограда растет с весны до осени, а ветки следует обрезать и весной, и осенью. Большое количество пасынков способно тормозить рост винограда.

Пасынки, растущие из пазух листьев, следует ликвидировать для хорошего урожая.

Данное действие проводят ножом или секатором, над вторым листком. На месте среза могут расти сразу несколько побегов или виноград может заболеть.

Нужно прореживать посадки, так как виноград не любит "тесноту". В период роста виноград подвязывают к шпалерам.

В течение месяца нужно удалить листья, заслоняющие солнце ягодам. Также нужно убирать гроздья ягод больных или которые плохо развиваются.

Во избежание повреждения лозы ягоды тоже нужно проредить.

Что касается полива, требуется 2 ведра воды на каждый куст винограда для полива.

Ливень в жаркую погоду может привести к тому, что ягоды потрескаются. Чтобы этого не случилось, их нужно хорошо поливать.

Сохранению влаги способствует процедура мульчирования.

Серая гниль, мучнистая роса, в том числе ложная - недуги, от которых нужно срочно спасать культуру. Когда ягоды вырастут до 0,5 см, кусты следует обработать "Топазом", "Оксихомом" или "Скором". После подобной работы срывать ягоды можно лишь спустя 1 месяц.