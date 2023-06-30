В самом сердце тьмы: какую страну считают опаснейшей на планете

Почему Южный Судан считается одной из самых опасных стран в мире? Чтобы это понять, считает автор канала "Путешествия, туризм, наука" на платформе Дзен, желательно там побывать.

Понадобится прививка

Как туда добраться? Путь долгий, и не с одной пересадкой. Самолет в итоге доставит до аэропорта столицы страны - города Джубу. Визу реально получить буквально за 2 дня в электронной форме.

Но придется сделать привику от жёлтой лихорадки, без нее в страну просто не впустят. Автор советует прихватить с собой спальный мешок и палатку: будучи в глубинке страны, лучше ночевать так, чем у местных аборигенов, дома которых кишат разными паразитами.

Фотоаппарат лучше не брать

При въезде в Южный Судан нужно задекларировать всё видео- и фотооборудование, кроме смартфонов. Ввоз дронов вообще под строгим запретом. Это объясняется тем, что здесь недавно закончилась крупная гражданская война и может разразиться следующая.

По мнению местных, профессиональная камера - неотъемлемый признак шпионажа. И на профессиональную технику в городах лучше ничего не снимать. Улицы там полны сотрудниками полиции и бдительными людьми, которые донесут о подозрительном человеке.

Куда не стоит заглядывать?

В западной и юго-западной части страны многие племена все еще воюют друг с другом, потому туда лучше не ездить.

А сами племена безопасны, пребывание на их территориях не обещает неприятностей. Хотя обчистить карманы суданцы могут, потому надо хорошо следить за своими вещами.

Гостей встречают песнями

Блогер советует отправиться в Капоэту. Это городок, окружённый владениями племен, которые живут по своим правилам и законам. Чтобы сюда добраться, придется договориться с проводником.

Местные жители выглядят самобытно: они изукрашены пирсингом, ракушками и украшениями из бисера. Кроме того, практикуют украшение шрамами: тела покрывают сотни искусно выполненных порезов и ожогов.

Женщины за небольшой подарок споют и станцуют туристу. Дома в этих местах тоже строят женщины: из кустов, веток, соломы, тростника. Иногда - из глины.

Самая главная ценность суданских крестьян - КРС и пастбищные земли. Корова - базовое платёжное средство. А все остальные деньги используются для размена и особым доверием населения не пользуются.

"Душ" из коровьей мочи

Путеводители и проводники советуют съездить и к мундари. Это наиболее известное в южносуданских болотах племя, которое живет неподалёку от Джубы.

Мундари — племя скотоводческое. Животные здесь делят с хозяевами дом, а то и спальню. И это еще не все: вместо воды местные жители используют коровью мочу. Моются сами, моют посуду, стирают.

Считается, что моча чище, чем вода из здешних водоёмов. От такой процедуры волосы на голове получают нестандартный оттенок, который считается очень модным.

Но куда больше шокирует такая традиция, как продувание коровьего лона. Это делается ртом: пастух отводит хвост, держит корову за задние ноги и дует внутрь. Считается, что такая процедура производит выброс молока в вымя, и надои возрастают многократно.