Кочанова: Беларусь выступает против конфронтации в международных отношениях

“Позиция Беларуси неизменна: конфронтация - не наш путь. Наша страна готова к сотрудничеству на принципах конструктивного, равноправного и взаимоуважительного диалога. Мы продолжим взаимодействовать со всеми, настойчиво продвигая миролюбивые и объединительные внешнеполитические инициативы нашего Президента”, — приводит слова Кочановой информагентство «БелТА».

Кроме того, Наталья Кочанова отметила, что одобрение законопроектов о приостановлении межправительственных соглашений с Польшей и Францией стало результатом вмешательства во внутренние дела Беларуси, являющейся суверенным государством.

Напомним, ранее Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко неоднократно призыва остановить конфликт на Украине и начать переговоры о мире.