Самая опасная работа в Индии: никто не знает, вернется ли домой

Никто из них не знает, доживет ли до вечера, когда отправляется на работу. Суть такой деятельности заключается в том, чтобы спуститься в канализацию и убрать весь мусор, который мешает уходить воде.

У работников нет никакой спецодежды, а ведь они целые дни проводят в зловонной жиже. Часто люди задыхаются, теряют сознание и тонут в помойных ямах.

Если чистильщик получает рану острым предметом, который вполне может находиться в канализации, заражение и ампутация практически неизбежны.

Людей атакуют живущие в помойных ямах насекомые и скорпионы. 80% чистильщиков не доживают до 60 лет.

Пытаясь решить проблему, правительство Индии распорядилось забетонировать все люки. Но это привело к тому, что стоки забиваются, вода не уходит из домов.

Их жители вынуждены обращаться к тем же чистильщикам, которые ходят по улицам и сами предлагают свои услуги, чтобы заработать на еду.