В Китае теперь есть собственная летающая тарелка

Внешне она похожа на корабли инопланетных пришельцев, которые часто показывают в фильмах о внеземных цивилизациях.

Китайская летающая тарелка может подниматься на высоту до 200 м и лететь со скоростью до 50 км/ч, правда, всего 15 минут.

Это связано с характеристиками аккумулятора, который должен быть достаточно легким для полета.

Форма и небольшой вес тарелки позволяют сажать ее на воду без риска утонуть. Теперь самые богатые жители страны смогут позволить себе новое экзотическое средство передвижения.