Зачем в японских школах проверяли наличие трусов у девочек

Все дело в том, что ношенное женское белье стало фетишем у японских мужчин. Появились даже торговые автоматы, в которых якобы продавались такие трусики.

Сами девочки тоже не терялись. Белье стоит около 1 доллара, а ношенные трусики можно было продать за 150 долларов.

Продажи происходили в основном в школьных туалетах, места сбора были известны в определенных кругах.

Администрации школ расценили это как первый шаг к проституции и ввели обязательные проверки.

Правда, выглядели они странно. Девочек заставляли приспускать трусы на общешкольной линейке.

Помимо того, что это весьма унизительно, многие школьницы надумались надевать по несколько пар белья.