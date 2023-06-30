Приумножить урожай кабачков: чем для этого их надо удобрить

Чтобы кабачки дольше плодоносили, нужно опрыскать их раствором мочевины. Для этого 20 г мочевины и таблетку концентрата микроэлемента растворить в 10 л воды.

А для ускорения созревания необходимо прищипнуть верхушку основного стебля растения.

Кусты кабачков обычно сильно разрастаются, и по этой причине плохо проветриваются, что мешает пчелам добраться к их цветкам. Потому необходимо удалить на растениях по 2-3 средних листа.

У кабачков также нередко загнивают либо опадают завязи из-за отстутствия опыления. Чтобы получить отличный урожай, необходимо опылять цветки вручную.

Для этого при необходимости можно взять цветки с тыквы, патиссона. Единственное "но" - в таком случае кабачки потеряют сортовые качества, и семян с них собрать не удастся.