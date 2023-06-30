Дачный эксперт рассказал, как приготовить качественный компост для подкормки растений

Не стоит отказывать своим растениям в такой ценной питательной подкормке. Компост поможет повысить урожайность огородных культур в разы.
Сначала нужно выбрать подходящий контейнер, отлично подойдет просторный деревянный ящик.
Устанавливаем его на ровную поверхность, в низине компостную кучу обустраивать не рекомендуется: туда будет стекать вода и застаиваться после обильных осадков.
В земле, которая будет основой компоста, обязательно формируется хороший дренажный слой. В ней также должны присутствовать черви в большом количестве.
Они будут перерабатывать органику, превращая отходы в полезное, доступное для растений удобрение.
Создайте комфортную среду для жизни червей, обязательные условия для этого - темнота и влага. Увеличить популяцию червей можно, приобретая их в садоводческих магазинах.
Следите за тем, что вы кладете в компостную кучу. Это не свалка, и все подряд туда сбрасывать не стоит.
Подходящие для компоста компоненты: фруктово-овощные остатки, кофейная гуща, спитая заварка, сорняки, скошенное сено.
Можно бросать в компост изделия из бумаги, листву, яичную скорлупу. Все эти отходы быстро перегнивают, продуцируя азот, углерод, выделяя полезные минеральные элементы.
Не стоит пополнять компостный ящик молочными и мясными отходами, растениями с признаками заболеваний или зараженными вредителями, фекалии животных, грязные детские подгузники.
От таких компонентов заведутся паразиты и по дачному участку пойдет отвратительная вонь.
За процессом перегнивания в компостном ящике надо следить. Когда образуется излишек влаги, подсыпайте сухие компоненты.
Наоборот, когда компост очень сухой, подложите в него больше таких отходов, как остатки зелени, овощей, фруктов.
Чтобы процесс компостирования шел должным образом, нужно обеспечить вентиляцию для содержимого ящика.
Обеспечить приток воздуха можно, бросая в компост мятую бумагу, обрывки картона.
Другой способ - просто перемешать содержимое, делать это время от времени большой длинной палкой или вилами.
Когда компост будет готов, он примет вид черной смеси с губчатой структурой.
Тогда это ценнейшее удобрение вы уже можете добавлять в почву для улучшения ее состава и для подкормки растений.
Также компостная добавка будет сохранять влагу в земле и приостановит рост сорняков на грядках.
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