Дачный эксперт рассказал, как приготовить качественный компост для подкормки растений

Не стоит отказывать своим растениям в такой ценной питательной подкормке. Компост поможет повысить урожайность огородных культур в разы.

Сначала нужно выбрать подходящий контейнер, отлично подойдет просторный деревянный ящик.

Устанавливаем его на ровную поверхность, в низине компостную кучу обустраивать не рекомендуется: туда будет стекать вода и застаиваться после обильных осадков.

В земле, которая будет основой компоста, обязательно формируется хороший дренажный слой. В ней также должны присутствовать черви в большом количестве.

Они будут перерабатывать органику, превращая отходы в полезное, доступное для растений удобрение.

Создайте комфортную среду для жизни червей, обязательные условия для этого - темнота и влага. Увеличить популяцию червей можно, приобретая их в садоводческих магазинах.

Следите за тем, что вы кладете в компостную кучу. Это не свалка, и все подряд туда сбрасывать не стоит.

Подходящие для компоста компоненты: фруктово-овощные остатки, кофейная гуща, спитая заварка, сорняки, скошенное сено.

Можно бросать в компост изделия из бумаги, листву, яичную скорлупу. Все эти отходы быстро перегнивают, продуцируя азот, углерод, выделяя полезные минеральные элементы.

Не стоит пополнять компостный ящик молочными и мясными отходами, растениями с признаками заболеваний или зараженными вредителями, фекалии животных, грязные детские подгузники.

От таких компонентов заведутся паразиты и по дачному участку пойдет отвратительная вонь.

За процессом перегнивания в компостном ящике надо следить. Когда образуется излишек влаги, подсыпайте сухие компоненты.

Наоборот, когда компост очень сухой, подложите в него больше таких отходов, как остатки зелени, овощей, фруктов.

Чтобы процесс компостирования шел должным образом, нужно обеспечить вентиляцию для содержимого ящика.

Обеспечить приток воздуха можно, бросая в компост мятую бумагу, обрывки картона.

Другой способ - просто перемешать содержимое, делать это время от времени большой длинной палкой или вилами.

Когда компост будет готов, он примет вид черной смеси с губчатой структурой.

Тогда это ценнейшее удобрение вы уже можете добавлять в почву для улучшения ее состава и для подкормки растений.

Также компостная добавка будет сохранять влагу в земле и приостановит рост сорняков на грядках.