Эффективные средства против морковной мухи: у вредителя не останется шансов

Для борьбы с морковной мухой можно использовать укрывной материал для грядок. Под ним насекомое будет лишено воздуха.
Морковная муха боится запаха дегтя, поэтому можно поставить на грядке колышки, пропитанные этим средством.
Другой вариант – опрыскать посадки раствором из 1 л керосина на 5 л воды, но это вредно для урожая.
Безопасное средство можно приготовить из луковой шелухи. Ее нужно залить кипятком, настоять 2 дня, процедить и опрыскать растения.
Такое опрыскивание стоит совместить с первым прореживанием. Проводить его можно, когда у моркови появится не менее 2 настоящих листьев.
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