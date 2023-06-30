Эффективные средства против морковной мухи: у вредителя не останется шансов

Для борьбы с морковной мухой можно использовать укрывной материал для грядок. Под ним насекомое будет лишено воздуха.

Морковная муха боится запаха дегтя, поэтому можно поставить на грядке колышки, пропитанные этим средством.

Другой вариант – опрыскать посадки раствором из 1 л керосина на 5 л воды, но это вредно для урожая.

Безопасное средство можно приготовить из луковой шелухи. Ее нужно залить кипятком, настоять 2 дня, процедить и опрыскать растения.

Такое опрыскивание стоит совместить с первым прореживанием. Проводить его можно, когда у моркови появится не менее 2 настоящих листьев.