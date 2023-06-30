Помогает ли яичная скорлупа от вершинной гнили томатов: дачный эксперт опроверг распространенный миф

Заболевание связано с недостатком кальция в почве, а скорлупа яиц действительно содержит ее в большом количестве.

Но проблема в том, что из скорлупы огородные растения не могут получить кальций, поэтому такая подкормка не поможет в борьбе с вершинной гнилью.

Вместо этого стоит организовать регулярный полив растений и следить за тем, чтобы вода не попадала на листья.

Если томаты будут получать достаточное количество влаги, они станут нормально усваивать кальций из почвы.