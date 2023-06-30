Желтеют нижние листья чеснока: поможет срочная подкормка

19:30 2023-06-30

Нижние листья чеснока желтеют слишком рано, если в почве не хватает питательных веществ.

Решить проблему помогают специальные подкормки. Одна из них – смесь 20 г сульфата магния и такого же количества аммиачной селитры, разведенная в 10 л воды.

Этим составом нужно полить чесночные грядки, но только на этапе, когда начинается активный рост.

В жару грядки с чесноком стоит замульчировать. Это предотвратит быстрое испарение влаги из почвы.

Немаловажным фактором является соблюдение правил севооборота. Чеснок сильно истощает почву, поэтому его каждый год нужно сажать на новом месте.

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