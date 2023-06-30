Опытный огородник назвал основные ошибки при выращивании томатов: они заметно снижают урожайность

Рассказываем про основные моменты, где чаще всего дачники склонны допускать ошибки.

Ранняя высадка

Если рассада слишком рано была высажена в грунт, она будет слабой и чахлой, пережив сильный стресс. Кроме того есть вероятность губительных возвратных заморозков.

Перед высаживанием обязательно проводится закаливание саженцев, чтобы он легче перенесли период адаптации на новом месте.

Помидоры должны "познакомиться" заранее с такими явлениями природы, как дождь, ветер, колебания температуры и влажности воздуха.

Глубина посадки

Недостаточное заглубление семян или рассады при посадке ведет к формированию слабых поверхностных корней.

Они не способны добывать нужное количество влаги и питание из глубины почвы. У основания стебля растения растут волоски, которые дают начало новым корешкам.

Заглублять саженец нужно на половину его длины. Например, если длина молодого растения равна 30 см, то высаживать его нужно на глубину в 15 см.

В таком случае он сможет легко нарастить мощную и ветвистую корневую систему.

Использование садовой клетки

Некоторые садоводы пытаются выращивать помидоры, используя относительно новый метод - с помощью садовой клетки для растений.

Это не самый лучший вариант для взрослых помидорных кустов, хотя в начальном этапе роста такой способ вполне себя оправдывает и дает хорошую поддержку молодым саженцам.

Не было обрезки

Если вы не проводите обрезку и формирование куста, то плодоношение его ухудшается.

Лишние побеги ведут к появлению большого числа бесплодных ветвей, которые только зря отнимают силы у растения, снижая урожайность.