Ученые-диетологи утверждают, чтобы расслабиться и похудеть, перед сном нужно есть мед

Он также стимулирует выработку гормона мелатонина, благодаря которому клетки активнее обновляются, что позволяет хорошо высыпаться и просыпаться бодрым и отдохнувшим человеком.

Кроме того, мед очищает печень, регенерирует ее клетки, а также выводит токсины и шлаковые вещества.

Мед повышает иммунитет и способствует похудению - мед эффективно сжигает жир. Также он повышает жизненный тонус

Однако, несмотря на множество полезных свойств, мед - сильный аллерген. Его нужно принимать с осторожностью и не злоупотреблять.