В Аргентине было предложено изобразить Марадону на самой крупной купюре

Такого крупного номинала этой валюты пока не существует. Самая большая купюра составляет одну тысячу песо.

Примерно за сутки инициатива набрала свыше 13,7 тысячи подписей. При этом уже придуман дизайн купюры, исполненной в голубых цветах с изображением Марадоны в центре банкноты.

Напомним, Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Предварительный отчет о вскрытии показал, что экс-игрок сборной Аргентины скончался от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности, когда он спал.