Данные со всех смартфонов в мире попадают в США, заявил норвежский журналист

Информацию собирают вопреки европейскому законодательству, отмечает телеканал "Россия 24". Журналист решил проверить, что о нём знают его приложения.

Прочёл все соглашения о конфиденциальности, нигде не говорилось о сборе данных, запросил выписку у одной из компаний и ему пришёл подробный отчёт.

Все места, где и когда он был за последние месяцы.

Оказалось, что собирает информацию не приложение, а всплывающие баннеры рекламы.

При этом к разработчикам эти данные якобы "не попадают", а хранятся на сторонних сервисах.