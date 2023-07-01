Врач-нарколог назвал различия между мужским и женским алкоголизмом

По его словам, женщины больше стыдятся этого заболевания, чем мужчины, еще они тщательно умеют скрывать свою зависимость от алкоголя.

Кислер отметил, что специалистам пока неизвестно, какой пол подвержен алкоголизму в большей степени.

Врач объяснил, что "женщины более стыдливы и часто умело скрывают свою зависимость, и из-за этого они очень долгое время могут не попадать в поле зрения врачей".

При этом он добавил, что женщины гораздо быстрее осознают свою проблему и легче преодолевают отрицание болезни.