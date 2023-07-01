Ушлый огородник назвал 7 ошибок, которые мешают получить хороший урожай томатов

Итак, рассказыаем, что мешает получить нормальный урожай томатов.

Ошибка первая - много пасынков

Многие дачники полагают что чем больше будет пасынков, тем больше вырастет плодов. Но это не так.

Если пасынки не удалять, на них будут уходить лишние силы растения, плоды при этом будут созревать плохо. Вот почему все томаты нуждаются в формировании.

Ошибка вторая - навоз

Часто в качестве лучшего удобрения выбирается навоз, который содержит слишком много азота и вызывает активное наращивание зеленой массы.

Избыток азота тормозит образование плодов, потому что все силы брошены на формирование новых листьев и побегов. Для хорошего плодоношения томатам нужен не азот, а калий.

Выбирайте в качестве летней подкормки комплексное удобрение, в котором большой процент именно калия. Можно выбрать такой состав, где совсем нет азота.

Кроме того, летом растениям очень нужен кальций - для предупреждения вершинной гнили, бор - для обильного завязывания плодов, железо - чтобы избежать желтизны листьев.

Ошибка третья - редкий полив

Это неверное мнение. Поливать нужно так часто, как нужно. Ориентироваться надо по состоянию почвы. Она должна быть постоянно увлажненной на глубину до 10-15 см.

Частота поливов также зависит от температуры воздуха, особенностей почвы, от того, провдится ли мульчирование или нет.

Ошибка четвертая - толстый ствол

Толстые стволы томатов многие ошибочно считают признаком хорошего здоровья растений. Это ошибочная версия.

Утолщенные стволы, пышные листья темно-зеленого цвета, закрученные макушки указывают на жирование помидоров. Так бывает из-за переизбытка азота.

Жирующие томаты не дадут хороших плодов.

Излишек азота появляется, когда осенью удобряли почву навозом, компостом, травяным настоем, а потом в течение вегетативного сезона продолжать давать помидорам все ту же органику.

Именно органика является богатым источником азота. Чтобы такого не было, подкармливайте растения фосфорно-калийными удобрениями, избегая избытка органических добавок.

Ошибка пятая - закрытая теплица

Большинство дачников уверены, что закрывать теплицу на ночь - это норма. Но если температура воздуха летом выше +10 градусов, то дверцу следует держать открытой как днем, так и ночью.

В обратном случае в теплице будет стоять невыносимая жара, а такие условия не способствуют завязыванию плодов.

Кроме того, в таком замнкутом пространстве всегда повышенная влажность, что ведет к частым заболеваниям.

Ошибка шестая - удаление листьев

Есть мнение, что более раннее удаление листьев ведет к повышению урожайности томатов.

На самом деле убирать их нужно до кисти, делаем это, когда снимем все поспевшие помидоры, никак не раньше.

Оставленные до поры листики дают плодам дополнительное питание, улучшая вкус. Такие томаты будут слаще.

Ошибка седьмая - нет профилактики

Пренебрежение профилактическими мерами ведет к частым заболеваниям.

Если добавить сюда ошибки ухода (нет проветривания, густые посадки), то становится понятным, почему помидоры часто подвержены фитофторозу.

Можно посоветовать составы с полезными бактериями, которые надо вносить в почву или по листьям.

Они помогут бороться с болезнями, растения при этом будут лучше усваивать из почвы все необходимые элементы.