Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал вредные и полезные продукты на ужин

"Продукты, имеющие невысокое количество калорий и низкий гликемический индекс, не повышают уровень инсулина в крови, утоляют голод, улучшают сон", — пояснил диетолог, предложив россиянам на ужин есть такие продукты, как творог, вареные яйца, куриную грудку.

Врач Сергей Агапкин отметил, что ужин нельзя пропускать людям с заболеваниями ЖКТ.

Для таких людей это чревато повышением кислотности желудка и повреждением его слизистой. Специалист рекомендует им ужинать омлетами, молочными супами или супами-пюре.

Вредными на ужин эксперты назвали соленья, маринады и белый хлеб.