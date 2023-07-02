Демократии на Руси было больше , чем многие думают и сейчас пытается принизить запад

В наши дни о истории развития демократии на Руси не принято говорить ничего положительного.

Многие считают, что из всех княжеств на территории древней Руси лишь в Новгороде были зачатки демократии, а в других местах всем руководила правящая семья. Однако, все совсем не так однозначно, как могло бы показаться на первый взгляд.

Как и в других случаях, история скрывает множество малоизвестных фактов.

Многие считают, что именно в Новгороде появилась единственная демократия во всех древнерусских землях. Действительно, в жизни этого старого города огромную роль играло вече. При этом не стоит думать что демократия там была стопроцентной. Да, именно в Новгороде вече было наиболее свободолюбивым и самостоятельным.

До того, как на Русь напали монголо-татары, практически все города управлялись плюс-синус одинаково: вече выбирало князя, который отчитывался перед этим собранием и не мог принимать решение без его согласия.

При этом вече было как общегородским, так и местным, собиралось в так называемых "концах" (так называли районы). Получается, что по аналогии с современностью, существовали некие советы депутатов, перед которыми нес ответственность князь.

Для того времени наличия органов самоуправления в городах не было новинкой, во многих это считалось нормой жизни. Вече имели огромное влияние на жизнь города и политику князей в целом.

Как пример можно разобрать происходящее в Киеве в 1068 году. Когда князь Изяслав Ярославич потерпел поражение от половцев, он был изгнан местным вече. Затем собрание выбрало нового правителя для города - им стал полоцкий князь Всеслав. Однако, он тоже не оправдал "оказанного ему высокого доверия" и сбежал в трудное для города время.

После этого вече вновь пригласило на княжения Изяслава. э

Отличие Новгорода от других городов на Руси может быть в том, что своим правом избирать князя вече пользовалось почаще, но принцип оставался тем же - это была, по сути парламентская республика, если говорить очень грубо: парламент (вече) избирает премьер-министра (князя) в случае провала деятельности которого его не избирают на следующий срок или вообще выставляют ему вотум недоверия (изгоняют).