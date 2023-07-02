Врач терапевт рассказал о вреде искусственных елок для здоровья человека

Врач рассказала, что искусственное новогоднее дерево не только собирает пыль, но и становится ее источником.

Это особенно опасно для людей с аллергией, так как может случиться отек легкого или большая нагрузка на орган.

Лапа считает, что стоит отдавать предпочтение живой ели, которая наполнит дом фитонцидами избавит квартиру от бактерий и вирусов.

Ранее глава Национальной медицинской палаты и Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль посоветовал россиянам реже ходить друг к другу в гости во время новогодних праздников.

Машина, которую оставили без присмотра на три недели, заросла плесенью

Джесс Дэвис всего лишь три недели не пользовалась своей машиной, но этого оказалось достаточно для того, чтобы в салоне завелись неприятные «жильцы».