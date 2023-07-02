Врач терапевт рассказал о вреде искусственных елок для здоровья человека

13:04 2023-07-02

Искусственная новогодняя елка может нанести вред здоровью человека, заявила терапевт Людмила Лапа.

Врач рассказала, что искусственное новогоднее дерево не только собирает пыль, но и становится ее источником.

Это особенно опасно для людей с аллергией, так как может случиться отек легкого или большая нагрузка на орган.

Лапа считает, что стоит отдавать предпочтение живой ели, которая наполнит дом фитонцидами избавит квартиру от бактерий и вирусов.

Ранее глава Национальной медицинской палаты и Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль посоветовал россиянам реже ходить друг к другу в гости во время новогодних праздников.

 

Машина, которую оставили без присмотра на три недели, заросла плесенью

Джесс Дэвис всего лишь три недели не пользовалась своей машиной, но этого оказалось достаточно для того, чтобы в салоне завелись неприятные «жильцы».

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    Жительница Сиднея (Австралия) глазам своим не поверила, когда открыла дверь и увидела, что водительское сиденье и руль заросли отвратительной белой плесенью.

    Дама не устаёт благословлять своего мужа Тайсона, который оказался так добр, заботлив и любезен, что вычистил всю эту гадость из автомобиля.

    Машиной, избавленной от «тропического леса», снова можно пользоваться, хотя лёгкий запах плесени всё ещё витает в воздухе.

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    Пользователи соцсетей рассказали Джесс, что она не единственная, кто столкнулся с подобной проблемой.

    Люди думают, что машины обрастают плесенью, когда надолго остаются без присмотра на жаркой влажной погоде.

    Один комментатор признался, что ему и вовсе пришлось вызывать эвакуатор и буксировать автомобиль к профессионалам, ведь отчистить его своими силами не представлялось возможным.

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