Невеста потребовала от своих подружек, чтобы они сделали татуаж бровей с церемонии

Собрав подруг, Меган заявила, что все они перед свадьбой должны сделать татуаж бровей. Причём это не рекомендация, а именно требование.

Рози теперь пребывает в расстроенных чувствах, ведь она не желает никакого татуажа.

Она предложила Меган компромисс и заявила, что готова покрасить брови, чтобы они стали темнее (хотя в глубине души Рози не в восторге от тёмных бровей). Но невеста непреклонна. Итак, Рози посоветовалась со своим бойфрендом, и они оба решили, что ей лучше сложить с себя почётные обязанности подружки.

Теперь Меган в ярости и на приятельницу, и на собственного брата, которые якобы делают всё, чтобы идти ей наперекор и испортить свадьбу.

Пользователи соцсетей заявили, что история нашего героя настолько возмутительна, что кажется невероятной. Конечно, брата невесты и его девушку все поддерживают, считая, что они полностью правы.

Невесте с её непомерными требованиями стоит вообще отказаться от гостей и использовать кукол вместо живых людей. Тогда свадьба точно получится идеальной.