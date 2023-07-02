Белое платье, заказанное в интернете, повеселило невесту своим уродством

Женщина, которая собирается замуж, заказала на сайте «Amazon» белое атласное платье-макси и с нетерпением ждала момента, когда наконец-то примерит красивую обновку.

Момент этот наступил, но назвать платье красивым просто язык не поворачивается.

Хорошо ещё, что наша героиня наделена достаточным чувством юмора, чтобы просто повеселиться над своей уродливой покупкой, да ещё и довольно неприличной, учитывая слишком смелый разрез на подоле.

Единственное, что соответствовало фотографии, представленной на сайте — это белый цвет платья.