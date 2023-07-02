Опытный огородник назвал пять лучших подкормок для овощей

Опытные огородники рекомендуют для обильного урожая каждый полив увлажнять свои растения не обычной водой а легким раствором любого комплексного удобрения.

Капуста

За один сезон можно подкормить капусту три раза. Используем столовый уксус 9%. На 10 л воды добавляем 100 мл. Поливаем все растения под корень.

Лук

Чтобы подкормить лук, разводим в 20 л воды 200 г дрожжей. Жидкость должна настояться несколько часов. После этого можно использовать для полива.

Укроп

Для укропа хорошо приготовить такой минеральный раствор: берем 2 большие ложки мочевины и размешиваем в 20 л воды.

Редис

В 10 л воды всыпаем 300 г древесной золы. Получаем отличное жидкое удобрение для выращивания хрустящего сочного редиса. Поливать лучше вечером под корень.

Болгарский перец

Для получения вкусных сладких перцев надо приготовить дрожжи и сахар. Размешиваем в литре воды 50 г дрожжей, пол стакана сахара. Смесь оставляем на неделю в теплом месте.

После этого разбавляем концентрат водой: на стакан жидкого удобрения берем 10 л воды. Теперь можно поливать.