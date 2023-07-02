Опытный огородник назвал пять лучших подкормок для овощей

14:37 2023-07-02

Чтобы прийти к хорошему результату после многочисленных огородных трудов нужно поддержать растения подхдоящей подкормкой. Предлагаем несколько проверенных вариантов от дачного эксперта.

Опытные огородники рекомендуют для обильного урожая каждый полив увлажнять свои растения не обычной водой а легким раствором любого комплексного удобрения.

Капуста

За один сезон можно подкормить капусту три раза. Используем столовый уксус 9%. На 10 л воды добавляем 100 мл. Поливаем все растения под корень.

Лук

Чтобы подкормить лук, разводим в 20 л воды 200 г дрожжей. Жидкость должна настояться несколько часов. После этого можно использовать для полива.

Укроп

Для укропа хорошо приготовить такой минеральный раствор: берем 2 большие ложки мочевины и размешиваем в 20 л воды.

Редис

В 10 л воды всыпаем 300 г древесной золы. Получаем отличное жидкое удобрение для выращивания хрустящего сочного редиса. Поливать лучше вечером под корень.

Болгарский перец

Для получения вкусных сладких перцев надо приготовить дрожжи и сахар. Размешиваем в литре воды 50 г дрожжей, пол стакана сахара. Смесь оставляем на неделю в теплом месте.

После этого разбавляем концентрат водой: на стакан жидкого удобрения берем 10 л воды. Теперь можно поливать.

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