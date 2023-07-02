Машина, припаркованная под фонарным столбом, пострадала от птичьих фекалий

Пол Хамфри не учёл, что столб стал обиталищем чайки, которая не только комфортно разместилась на вершине, но и активно испражнялась.

Так что пока мужчина поджидал сына-школьника, птица зря времени не теряла.

В итоге 46-летнему автомобилисту оставалось лишь ужасаться, глядя на то, во что превратилось транспортное средство.

Утешением Полу может служить то, что он снял видеоролик, сделавшийся популярным в интернете.

Также не может не успокоить тот факт, что птичьи фекалии всё-таки можно отмыть.