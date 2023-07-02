Машина, припаркованная под фонарным столбом, пострадала от птичьих фекалий

16:43 2023-07-02

Отцу семейства из Портсмута (Великобритания), приехавшему забирать сына из школы, не стоило парковаться под фонарным столбом.

Пол Хамфри не учёл, что столб стал обиталищем чайки, которая не только комфортно разместилась на вершине, но и активно испражнялась.

Так что пока мужчина поджидал сына-школьника, птица зря времени не теряла.

В итоге 46-летнему автомобилисту оставалось лишь ужасаться, глядя на то, во что превратилось транспортное средство.

Утешением Полу может служить то, что он снял видеоролик, сделавшийся популярным в интернете.

Также не может не успокоить тот факт, что птичьи фекалии всё-таки можно отмыть.

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