Машина, припаркованная под фонарным столбом, пострадала от птичьих фекалий

Пол Хамфри не учёл, что столб стал обиталищем чайки, которая не только комфортно разместилась на вершине, но и активно испражнялась.
Так что пока мужчина поджидал сына-школьника, птица зря времени не теряла.
В итоге 46-летнему автомобилисту оставалось лишь ужасаться, глядя на то, во что превратилось транспортное средство.
Утешением Полу может служить то, что он снял видеоролик, сделавшийся популярным в интернете.
Также не может не успокоить тот факт, что птичьи фекалии всё-таки можно отмыть.
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