Дачный эксперт научил способу выращивания огурцов "елочкой" - удобно, красиво, урожайно

В открытом грунте вы можете посадить их новым интересным способом. Кто не пробовал - берите на заметку способ посадки "елочкой".

Посеять огурчики можно в начале мая, погода уже теплая, заморозки ушли. Надо выкопать большую лунку около метра в диметре.

Если хотите сделать елочку больше и пышнее, то делайте ямку на 2 метра диаметром.

Разрыхляем хорошенько землю, вносим ведро компоста, 2 стакана золы, хорошо перемешиваем. В серединку лунки глубоко вкапываем трубу из металла - высотой в 3 метра, диаметром в 30 мл.

Можно другую найти, но это оптимальный проверенный вариант.

Метр трубы должен находиться в земле, чтобы придавать конструкции устойчивость. По окружности большой лунки делаем маленькие ямки через 30 см. В них сеем семена по кругу.

На весь круг уйдет около 10 штучек.

Присыпаем слоем земли, проливаем водой, ждем ростков. К верхней части трубы можно приварить крючки из металлической проволоки.

На эти крючки цепляем веревки, закрепляем другим концом на колышках в земле. Каждому растению будет свой колышек.

Первое время придется огуречные плети подвязывать и направлять их рост вверх, по веревке. Потом они уже сами уверенно поползут к верхушке елочки.

Когда побеги разрастутся, мы получим пышную зеленую красивую елочку из огуречных лиан.